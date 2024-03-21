الخميس 21 مارس 2024
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مصر

شوشة يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية بمراكز شمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة

أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في شتي القطاعات وفي جميع مراكز المحافظة، وخاصة مركز بئر العبد.

جاء ذك خلال استقبال محافظ شمال سيناء، الخميس، مشايخ وعواقل مركز بئر العبد، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، بحضور عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية بدائرة بئر العبد.

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ورحّب المحافظ، وفقا لبيان المحافظة، بالمشايخ والعواقل، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان، مثمنًا الجهود التي يقومون بها، والتعاون الدائم، والمشاركة في تنمية وتطوير المحافظة.

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أشار المحافظ إلى أنه خلال احتفال المحافظة بعيد تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل سيتم الإعلان عن قرى الصيادين في بئر العبد، والوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة، والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

بدورهم، وجه المشايخ والعواقل الشكر إلى محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي على الجهود الحثيثة التي تجري لتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف ربوع المحافظة وخاصة مركز بئر العبد.

محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة تعمير سيناء القطاعات مركز بئر العبد مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش بدائرة بئر العبد

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