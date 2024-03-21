الخميس 21 مارس 2024
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مصر

محافظ جنوب سيناء: الأمهات المثاليات ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة

أعرب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُسهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024 من أبناء محافظة جنوب سيناء.

وأعرب فودة- خلال الاحتفالية- عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمزًا للعطاء قائلًا: "إن الأم المصرية قدمت وما زالت تقدم أروع النماذج في التضحية، واحتفالنا اليوم جاء محاولة لرد الجميل للأمهات اللاتي قدمن جيلًا قادرًا على المشاركة في بناء الوطن".

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الرئيس السيسى يُكرم عددًا من الأمهات المثاليات فى يوم المرأة

 الأمهات المثاليات ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح

وقال فودة إنه فى عهد الرئيس السيسي ظهرت إرادة المرأة المصرية وبدأت تحقق أحلامها، وهذا ظاهر في ارتفاع نسبة تمثيل السيدات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن تطلع المرأة المصرية يتزايد يومًا بعد يوم طوال السنوات التسع التي تولى فيها الرئيس المسئولية وحتى اليوم، وهو من آمن بقدراتها وإمكاناتها ويمكنها من تحقيق المكتسبات ليفتخر بها بين الأمم، متطلعة للمزيد وهو ما انعكس على أدائها كمواطن فاعل في المجتمع يحظى بحقوقه ويبلغ بكفاءته المناصب القيادية بدعم من قيادته السياسية.

وكرم الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية وبون لصرف السلع والمواد الغذائية، متمنيًا للجميع حياة أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة.

الرئيس السيسي محافظ جنوب سيناء التضحية والكفاح جنوب سيناء اللواء خالد فودة

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