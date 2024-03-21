إستونيا تعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 20 مليون يورو.

وذكرت وزارة الدفاع الإستونية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية أن الحزمة تتضمن مدافع مضادة للدبابات عديمة الارتداد ومتفجرات وأنواع مختلفة من ذخائر المدفعية وأقنعة الغاز ومعدات القناصة وذخيرة من عيار أصغر والمزيد من أنواع الأسلحة المُشابهة.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، خلال لقائه مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف: "لقد وضعنا هذه الحزمة معًا مع التركيز على توفير أقصى فائدة لأوكرانيا والتأكد من عدم التقليل من الاستعداد الدفاعي الإستوني في نفس الوقت".

وأكد بيفكور أن أوكرانيا تحتاج مع اقتراب فصل الصيف، أولا وقبل كل شيئ إلى الذخيرة وجميع عناصر الدفاع الجوي، فضلا عن قطع الغيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وبحسب الوكالة ستشمل حزمة المساعدات الجديدة قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وهي مساهمة إضافية من إستونيا في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لإرسال مليون قذيفة إلى أوكرانيا، وسيتم تمويل مساهمة إستونيا جزئيًا من قبل الدنمارك.

كانت إستونيا أعلنت، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 80 مليون يورو تشمل صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.