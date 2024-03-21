روسيا: الولايات المتحدة الأمريكية فشلت فى سياستها مع أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة الأمريكية "فشلت" فى سياستها مع أوكرانيا، فى وقت استهدفت فيه القوات المسلحة الروسية قاعدة قالت إنها لـ"مقاتلين مرتزقة أجانب" فى خاركوف.

وذكرت متحدثة الخارجية - فى تصريح أذاعته وكالة أنباء نوفوستى الإخبارية الروسية - "أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فشلت على المحور الأوكراني.. والفشل ليس فقط فى سياق الوعود التى قطعتها لأوكرانيا- لكنه بالنسبة للولايات المتحدة، أوكرانيا تعتبر مجرد أداة، حيث طالت سياسات الفشل أيضا حلفاء أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر فى وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لقاعدة "مقاتلين مرتزقة أجانب" فى خاركوف، مشيرة إلى أن العديد من قواعد المرتزقة ظهرت فى خاركوف، وقد تم استهداف واحدة من هذه القواعد، دون تحديد معلومات حول الأضرار الناجمة.

وفى سياق آخر، اتهم الوفد الروسي المبعوث إلى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف دول الغرب بأنها "المحرك الرئيسي وراء تدهور الوضع فى أوكرانيا".

وقال رئيس الوفد إيجور سيرجييف - فى كلمة اليوم - "فى هذه المرحلة، تحولت أوكرانيا إلى دولة عقابية، واختارت القمع كأداة رئيسية للضغط"، مضيفًا أن "دول الغرب الجماعي تلعب الدور الرئيسي فى تدهور الوضع فى أوكرانيا"، حسب تعبيره.

وأضاف "إنهم هم الذين يشجعون على تصعيد الأزمة الأوكرانية من خلال تزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة". وعلى حد قوله، فإن هذه الأسلحة تُستخدم بشكل نشط "لمهاجمة المباني السكنية والمدارس والمستشفيات وكذلك لقتل المدنيين".