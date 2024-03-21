الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: الولايات المتحدة الأمريكية فشلت فى سياستها مع أوكرانيا

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة الأمريكية "فشلت" فى سياستها مع أوكرانيا، فى وقت استهدفت فيه القوات المسلحة الروسية قاعدة قالت إنها لـ"مقاتلين مرتزقة أجانب" فى خاركوف.

 

وذكرت متحدثة الخارجية - فى تصريح أذاعته وكالة أنباء نوفوستى الإخبارية الروسية - "أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فشلت على المحور الأوكراني.. والفشل ليس فقط فى سياق الوعود التى قطعتها لأوكرانيا- لكنه بالنسبة للولايات المتحدة، أوكرانيا تعتبر مجرد أداة، حيث طالت سياسات الفشل أيضا حلفاء أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية".

 

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر فى وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لقاعدة "مقاتلين مرتزقة أجانب" فى خاركوف، مشيرة إلى أن العديد من قواعد المرتزقة ظهرت فى خاركوف، وقد تم استهداف واحدة من هذه القواعد، دون تحديد معلومات حول الأضرار الناجمة.

 

وفى سياق آخر، اتهم الوفد الروسي المبعوث إلى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف دول الغرب بأنها "المحرك الرئيسي وراء تدهور الوضع فى أوكرانيا".

 

وقال رئيس الوفد إيجور سيرجييف - فى كلمة اليوم - "فى هذه المرحلة، تحولت أوكرانيا إلى دولة عقابية، واختارت القمع كأداة رئيسية للضغط"، مضيفًا أن "دول الغرب الجماعي تلعب الدور الرئيسي فى تدهور الوضع فى أوكرانيا"، حسب تعبيره.

 

وأضاف "إنهم هم الذين يشجعون على تصعيد الأزمة الأوكرانية من خلال تزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة". وعلى حد قوله، فإن هذه الأسلحة تُستخدم بشكل نشط "لمهاجمة المباني السكنية والمدارس والمستشفيات وكذلك لقتل المدنيين".

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف مدرسة تابعة للأونروا فى غزة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة قلقيلية

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة