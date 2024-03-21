أوكرانيا تبحث مع هولندا سبل تعزيز الدفاعات العسكرية للجيش

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع وزيرة الخارجية الهولندية، كاجسا أولونجرن، تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتزويد كييف بالمزيد من المعدات العسكرية مثل المدفعية والمركبات والطائرات المسيرة.

وطبقًا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني، حسبما أوردت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية اليوم، فإن زيلينسكى ناقش مع أولونجرن المساعدات الدفاعية "كجزء من المشاريع المشتركة" إلى جانب تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى إطار التعاون الأوكرانى مع الدول الغربية.

وأطلع الرئيس الأوكرانى، وزيرة خارجية هولندا على التطورات الميدانية لجبهات القتال مع روسيا "والحاجات العسكرية المسلحة لأوكرانيا"، داعيًا إياها إلى زيارة مدينة دنيبرو.



وأثنى زيلينسكى على قرار الحكومة الهولوندية بإرسال طائرات "اف - 16" إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجانبين وقعا على وثيقة مهمة فى مجال الأمن.