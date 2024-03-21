الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السفير الصيني لدى موسكو: سنقدم كل الدعم إلى روسيا خلال رئاستها لـ"بريكس"

السفير الصيني لدى
السفير الصيني لدى موسكو "تشانج هانهوي

أكد السفير الصيني لدى موسكو "تشانج هانهوي"، اليوم الخميس، أن بلاده ستوفر كل أشكال الدعم إلى روسيا داخل إطار مجموعة دول الـ"بريكس"، التي تتولى موسكو رئاستها هذا العام. 

وقال هانهوي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا سنقدم كل الدعم الممكن لجميع المهام التي ستقوم بها روسيا بصفتها رئيسة مجموعة البريكس، فإننا على استعداد لبذل الجهود من أجل فتح صفحة جديدة في تعزيز وتنمية الجنوب العالمي، بالاشتراك مع دول البريكس الأخرى".

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كما أضاف أن الصين وروسيا، باعتبارهما قوتين عالميتين رئيسيتين، ستعملان معا من أجل تعزيز خلق عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس عادل ومنظم، إلى جانب تعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في يناير الماضي، بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024، مُشيرًا إلى أنها ستكون تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، من خلال تعزيز دور بريكس في النظام النقدي الدولي وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

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