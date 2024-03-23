صحيفة سعودية: ما تفعله إسرائيل فى غزة لن يمر مرور الكرام

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الصراع الدائر حاليًا في غزة لن ينتهي عند هذا الحد، بل ستكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، حيث ستجد إسرائيل نفسها معزولة عزلة لا تقدر وقعها حاليًا.. محذرة من أن ما تفعله إسرائيل في غزة وما ستفعله في رفح وقتلها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء وتجويعهم وتهجيرهم لن يمر مرور الكرام.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت بعنوان (حسابات خاسرة) - أن الموقف السياسي العربي لم يتغير منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة، فالاجتماع الذي عقد في القاهرة بين اللجنة السداسية العربية ووزير الخارجية الأمريكي أكد ضرورة "وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع عبر تنفيذ حل الدولتين"، هو الموقف ذاته، لم يتغير ولم يتبدل كونه الموقف العقلاني الواقعي الذي يجب أن يكون.

وأشارت "الرياض" إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، رغم ذلك، لا تسمع إلا ما يوافق أهدافها ومخططاتها التي لن تقف عند غزة أو رفح، بل ستتمادى إلى ما هو أبعد من ذلك.