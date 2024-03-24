"الخليج" الإماراتية: أبوظبي والقاهرة تسعيان لإنهاء الحرب في غزة

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن أبوظبي والقاهرة تسعيان لإنهاء الحرب في غزة، والمسارعة لإغاثة المنكوبين بشكل عاجل وآمن برًا وبحرًا وجوًا، ودون عوائق، بالتوازي مع الدفع إلى التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار، بما يفتح الآفاق لسلام شامل وعادل ودائم في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

كارثية يستوجب سرعة التحرك لإنهاء هذه المأساة في أسرع وقت

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد - أن "اللقاء الأخوي بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، مثل تعزيزا للعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدًا لسنّة التشاور والتنسيق بين القيادتين حول المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، وما أفضت إليه من أوضاع إنسانية كارثية تستوجب سرعة التحرك لإنهاء هذه المأساة في أسرع وقت".

وقوف الإمارات ومصر مع الشعب الفلسطيني سياسة يومية

وأشارت إلى أن "وقوف الإمارات ومصر مع الشعب الفلسطيني سياسة يومية يتّبعها البلدان مع الأشقاء؛ فبالتزامن مع وصول الرئيس الإماراتي إلى القاهرة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الـ 12 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات والقوات الجوية المصرية".

وبيَّنت أنه "وضمن عملية (الفارس الشهم 3) أبحرت سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة حاملة 4630 طنًا من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك بالتوازي مع دور إماراتي نشط في الممر البحري الإنساني من قبرص إلى غزة، والذي نجح في إيصال الإغاثة إلى شمال القطاع".