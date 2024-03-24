الأحد 24 مارس 2024
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عالم

الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يحول مركز الشفاء الطبى لمقبرة جماعية للشهداء

الإغاثة الطبية بغزة
الإغاثة الطبية بغزة

 أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الدكتور عائد ياجي مواصلة الاحتلال حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، مما أدى إلى مفاقمة الأوضاع الصحية في غرب غزة.

وقال ياجيـ في مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم "الأحد"ـ إن "الاحتلال يحول مركز الشفاء من أكبر مركز طبي في غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء وأيضًا لمعتقل كبير عقب اعتقال جميع من بداخله من عاملين وكوادر طبية، بالإضافة إلى النازحين الذين لجأوا إليه خوفًا من القصف والدمار المستمرين والمستهدفين لجميع المناطق في القطاع".

واستنكر بشدة الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المرضى والجرحى ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية لهم داخل المركز الطبي، مما أدى إلى مفاقمة الأوضاع الصحية وتوقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى. 

وأشار المسئول الطبي الفلسطيني إلى استمرار انقطاع كل الاتصالات مع مناطق غرب القطاع، مؤكدا انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في شمال غزة.

وحمل ياجي المجتمع الدولي مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في القطاع جراء الصمت عن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادى في عدوانها.

جمعية الإغاثة الطبية الإغاثة الطبية غزة القطاع الصحي مجمع الشفاء الطبي

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