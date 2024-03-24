الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لليوم الرابع عشر.. الهلال الأحمر يوفر وجبات الإفطار والسحور للنازحين بقطاع غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن استمرار إعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة، لليوم الرابع عشر على التوالي، ونقلها عبر الجسر البري الرابط بين المطبخ الإنساني وغزة.

وأكدت "الهلال" عبر موقعها الإلكتروني، أن خط الإنتاج يستهدف توزيع 30 ألف وجبة إفطار من خلال مجموعة من متطوعي الهلال الذين يعملون ليلًا ونهارًا لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأطلقت الجمعية عبر صفحتها حملة للتبرع مع حلول رمضان الكريم لتوفير وجبة إفطار ساخنة لأهالي غزة من خلال عدة وسائل منها إرسال رسالة نصية على 9770 وكتابة كلمة فلسطين بها.

وتعمل "الهلال الأحمر" على مجابهة الأزمات والكوارث من خلال حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة.

جمعية الهلال الأحمر الأحمر المصري الإفطار السحور غزة

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