غدًا.. الرئيس يشهد حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، حيث سيكرم الرئيس الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية فى المجتمع.

وفازت أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية بالمركز الأول في مسابقة الأم المثالية، وفازت وفاء أحمد محمد علي من محافظة كفرالشيخ بالمركز الثاني، في حين جاءت تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما فازت شهيرة راضي محمد عمر من محافظة مطروح، كأم مثالية لابن من ذوي الإعاقة، أما الأم المثالية من ذوي الهمم فهي شادية عبدالحكيم يوسف من محافظة الغربية، أما الأم البديلة فجاءت فرح حسين عبدالقادر عمر من محافظة الجيزة الأولى على مستوى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادي ومن قرى حياة كريمة، فقد جاءت كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط الأولى على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأم صباح دياب سيد أحمد أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم هدى عبدالحميد حسنين أمًا مثالية لشهيد من الشرطة.

وأعلنت وزارة التضامن، عن أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية للعام الحالي بلغ 694 متقدمة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 412 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن تكون لها قصة عطاء، فضلًا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فني متوسط ومتميزًا بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيًا وغير قابل للتعلم.