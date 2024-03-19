رحلة استمرت 40 عامًا.. قصة كفاح السيدة "روجينا" الأم المثالية بسوهاج

بدأت حكايتها منذ 40 عاما فى إحدى المناطق البسيطة بمدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، عندما تخرجت السيدة روجينا فوزى بهادر، 61 عاما- الأم المثالية بسوهاج 2024- من كلية التربية بأسيوط، وتقدم لها أبو البنات "عفت جاد السيد"، رجل بسيط متواضع موظف صراف بالضرائب العقارية بطهطا، فى نهاية الثمانينيات، فرحت بزواجها كأى بنت مصرية، وأنجبت 3 فتيات (داليا، إنجى، مارتينا) وظنت أن الحياة تستمر سعادتها حتى فجعها القدر بخبر وفاة زوجها فى حادث طريق أثناء عمله، بعد زواج استمر 8 سنوات، تاركا لها 3 فتيات يتيمات لتتحول من أم لهن لأب أيضا.

بدأت معاناة الأم الحقيقية عندما رفضت جهة العمل احتساب وفاة زوجها أثناء العمل ضمن إصابات العمل لتصرف له كامل مستحقاته المالية، والمعاش ضئيل للغاية، وقتها لم يكفِ أى أسرة، فكانت تذهب كل يوم فى الصباح لتوصيل بناتها إلى مدارسهن وتنطلق إلى عملها كمدرسة وتعود لاستلامهن من المدرسة والحضانة، والعمل بمهنة الخياطة حتى تستطيع أن تربي بناتها وتعلمهن رافضةً أن تتزوج مرة أخرى.

ظلت الأم أرملة 31 عاما تكافح فى الحياة لتربية بناتها الثلاث، حتى حصلت الكبرى على ليسانس آداب وتربية وعملت مدرسة، والوسطى حصلت على ليسانس آداب اجتماع وعملت مدرسة أيضا، والصغرى حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ونجحت فى تزويجهن لثلاثة شباب محترمين وأصبح لها أحفاد، 6 أبناء وبنات.

روجينا: "الحمد لله تعبت كتير وربنا أكرمنى فى بناتى"

وتواصل "الدستور" مع السيدة روجينا فوزى بهادر، التى أعربت عن سعادتها لاختيارها أما مثالية على مستوى المحافظة، معلقة: "الحمد لله تعبت كتير وربنا أكرمنى فى بناتى".

وأضافت أن زوجها توفى منذ 31 عاما وترك لها 3 بنات عكفت على تربيتهن وتعليمهن.

وأوضحت أنها تعمل مدرسة بالتربية والتعليم، وأنها كافحت فى تعليم بناتها وأحسنت تربيتهن ورفضت الزواج بعد والدهن حرصا على مشاعرهن والتفرغ لتربيتهن.

من جانبه، قال الدكتور رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن بسوهاج، إن فريقا من التضامن توجه إلى مدينة طهطا لتقديم التهنئة للأم المثالية بمحافظة سوهاج وإخبارها بفوزها بلقب الأم المثالية هذا العام.

وأضاف "السمان" أن المديرية عقدت فى وقت سابق لجنة من جميع الجهات ممثلة عن الأوقاف والمجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة والإعلام والثقافة؛ لسماع قصص كفاح 14 أما مرشحة دون الإعلان عن أسمائهن للجنة فى سرية تامة، لترشيح أفضل السيدات كفاحا فى تربية أبنائهن وفقا لمعايير حددتها الوزارة، منها تربية الأبناء والظروف التى مرت بها.

وتقدم "السمان" بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، لرعايتها المسابقة، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لدعمه المسابقة وتكريم النماذج المتميزة، كما قدم التهنئة للسيدة روجينا فوزى بهادر لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.