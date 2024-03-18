الأم المثالية بسوهاج لـ"الدستور": "تعبت كتير وربنا أكرمني في بناتي"

أعربت السيدة روجينا فوزى بهادر، مدرسة، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة سوهاج عن سعادتها لاختيارها أمً مثالية على مستوى المحافظة، معلقة قائلة: "الحمد لله تعبت كتير وربنا أكرمنى فى بناتى" وسط فرحة عارمة فى منزلها وسماع الزغاريد من بناتها وجيرانها.

وقالت السيدة روجينا، إن زوجها توفي منذ أكثر من 15 عاما وترك لها ثلاثة بنات هم داليا بكالوريوس تربية وتعمل مدرية بالتربية والتعليم وإنجى ليسانس آداب وتعمل مدرسة بمدرسة خاصة بالقاهرة ومارتينا خريجة خدمة اجتماعية عام 2018.

وأضافت فى تصريحاتها لـ"الدستور"، أنها تعمل مدرسة بالتربية والتعليم وأنها كافحت فى تعليم بناتها وعملت بالخياطة بجانب وظيفتها حتى أحسنت تربيتهن ورفضت الزواج بعد والدهن حرصا على مشاعرهن ولكى تكون متفرغة لتربيتهن وتعليمهن.

من جانبه، قال الدكتور رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن بسوهاج، إن فريق من التضامن توجه إلى مدينة طهطا لتقديم التهنئة للأم المثالية بمحافظة سوهاج وإخبارها بفوزها بلقب الأم المثالية هذا العام تمهيدا لتكريمها بشكل رسمى.

وأضاف السمان لـ"الدستور"، أن المديرية عقدت فى وقت سابق لجنة من جميع الجهات ممثلين عن الأوقاف والمجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة والإعلام والثقافة..الخ" لسماع قصص كفاح 14 أم مرشحة للفوز بلقب الأم المثالية لعام 2024 دون الإعلان عن أسماهن للجنة فى سرية تامة، لترشيح أفضل السيدات كفاحا فى تربية أبنائهم وفقا لمعايير حددتها الوزارة منها تربية الأبناء والظروف التى مرت بها وتنظيم الاسرة.