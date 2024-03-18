الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأموال العام بسوهاج تضبط مستريحة نصبت على المواطنين

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، استولت على مليون و800 ألف جنيه من 8 أشخاص بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بنسبة 8%، إلا أنها لم تفِ بوعدها ولم ترد تلك المبالغ، بمركز سوهاج.

تلقى مأمور من مركز شرطة سوهاج، بلاغ يفيد بوصول محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد "، يتضمن بلاغ من "سمر م دح" 36 عامًا، حاصلة على دبلوم صناعي وعدد " 7 " آخرين ومقيمين دائرة مركز سوهاج، بتضررهم من "سماح ا ا ا " 34 عامًا لا تعمل- ومقيمة دائرة المركز؛ لقيامها بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون وثمانمائة ألف جنيهًا بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 8 % من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد.

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وباستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتحرر المحضر بذلك.

على الجانب الاخر، انتهت حياة طفل في نهاية العقد الأول من العمر، غرقًا بترعة السوهاجية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، ثم تم نقله إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'كيرلس ع.ك.ص' 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، ويقيم بذات الناحية، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأفاد والده المدعو 'عنتر ك.ص.ع' 44 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة أمام مسكنه انزلقت قدمه وسقط بها مما أدى لوفاته غرقًا، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مأمور من مركز شرطة سوهاج الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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