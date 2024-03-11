الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مرور سوهاج" يكثف تواجده بالشوارع فى رمضان لتحقيق السيولة المرورية

اللواء تامر الغرباوى
اللواء تامر الغرباوى مدير مرور سوهاج

واصلت إدارة مرور  سوهاج بقيادة اللواء تامر الغرباوى مدير الإدارة العامة لمرور سوهاج والعميد محمد سعيد، وكيل الإدارة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، وعلى مدار الأيام الماضية تكثيف حملاتها المرورية على الشوارع والميادين.

 يأتي ذلك لضبط السيارات المخالفة للقانون وأي سيارات تحمل لوحات معدنية غير مصروفة من إدارات المرور، وكذلك ضبط مخالفات السيارات المنتهية التراخيص وضبط السيارات بدون لوحات وذلك بناء على توجيهات السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور، كما قامت أوناش المرور بتمشيط الطرق داخل المدن لمنع الوقوف صف ثاني لمنع عرقلة الطريق وتحقيق السيولة المرورية.

كما واصل قسم مباحث المرور تحت إشراف العميد حمدي أبو القاسم، رئيس مباحث مرور سوهاج  وفقا لتعليمات وزارة الداخلية والمكتب الفني للنائب العام  بشن حملات مرورية مكثفة على الطرق من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة في عدد من المراكز لضبط السيارات المتروكة والمبلغ بسرقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وعرضها على النيابة العامة لتحديد مصيرها.

تكثيف الحملات على الطرق السريعة ومداخل المدن والطرق والشوارع الجانبية

في المقابل وجه اللواء تامر الغرباوي مدير إدارة المرور بسوهاج بتكثيف الحملات على الطرق السريعة ومداخل المدن وكذلك  الطرق والشوارع الجانبية بالمحافظة موجهًا برفع أي سيارات مركونة أو لم يستدل على صاحبها أو لا تحمل لوحات معدنية أو لوحات قديمة غير مطابقة للوحات الجديدة التي تصرف من وحدات المرور.

ولاقت هذه الحملات ارتياح كبير بين أهالي محافظة سوهاج لما في من أمان لهم ولأبنائهم ضد السيارات الطائشة والتي تحمل لوحات غريبة والسيارات الغير مرخصة.

كما واصلت وحدات التراخيص السيارات تحت إشراف المقدم محمود الزارع مدير إدارة التراخيص بالادارة عملها بشكل منتظم لترخيص السيارات والمركبات المختلفة قبلمع أول أيام رمضان مع توفير مظلات وأماكن استراحة للجمهور.

وفى سياق متصل، نشرت إدارة مرور سوهاج عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط مخالفات المركبات والرخص المنتهية وضبط الدرجات البخارية الغير مرخصة ورفعها على اوناش المرور لحين ترخيصها واستلامها. 

اللواء تامر الغرباوى مدير الإدارة العامة لمرور سوهاج والعميد محمد سعيد وكيل الإدارة

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