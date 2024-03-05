إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات بينهما

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء إحالة أوراق المتهم " ا.ر.ا" 32 سنة عامل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 7 مايو للنطق بالحكم لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.س" بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قام المتهم بالتوجه إلى المجنى عليه بأحد الأراضى الزراعية بقرية العوامية وقام بإطلاق النار عليه من سلاح آلى وأيضا بمطواة، ما أسفر عن مقتله في الحال متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.