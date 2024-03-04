محافظ سوهاج يتفقد معسكر الإيواء بحى الكوثر

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، معسكر الإيواء بحي الكوثر ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع الدفاع الشعبي خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس الجاري.

حضر التفقد كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح أحمد فتحي المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية، ومسئولي الهلال الأحمر.

وتفقد المحافظ ورفاقه المعسكرالذي تم إنشاؤه وتجهيزه من قبل التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر بسوهاج، بالتعاون مع بعض المديريات الخدمية لاستقبال المتضررين من الأزمة، حيث يحتوي المعسكر على جميع المستلزمات والأدوات الأساسية والتجهيزات اللازمة، فضلًا عن مستشفى ميداني، ووحدة شئون اجتماعية ومركز لتسجيل بيانات المتضررين، ومركز ثقافي وتعليمي، إضافة إلى مخبز متنقل، ومنطقة ترفيهية، ومسجد، وكنيسة، وملعب، إضافة إلى مخزن المهام ونقطة الشرطة، ومشغل.

في نهاية جولتهم أشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز لمعسكر الإيواء والاستعداد التام والجاهزية لاستقبال المتضررين حال حدوث أي أزمات طارئة.

على جانب آخر، استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، محملة بنحو 531 طن مواد غذائية، ليتم توزيعها على 216 ألف مواطن في عدة مناطق بمختلف قرى مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحسن المقاول مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كل المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام، وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع المحافظة، موجهًا الشكر لصندوق "تحيا مصر" والقائمين عليه، للتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.