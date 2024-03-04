الإثنين 04 مارس 2024
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اقتصاد

مستثمري سوهاج: زيادة الصادرات تسهم في تحسين ميزان المدفوعات للبلاد

المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي

قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعة تعد أمرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، و يُعتبر قطاع الصادرات محركًا رئيسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن زيادة الصادرات تسهم في تحسين ميزان المدفوعات للبلاد، حيث تزيد من العملة الصعبة التي تدخل البلاد من خلال عوائد التصدير، وهذا يعزز استقرار العملة الوطنية ويقلل من الضغوط على النظام المالي.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية في الصناعة تعززمن تنويع مصادر الدخل الوطني، مما يجعل الاقتصاد أكثر قوة ومرونة أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تساهم زيادة الصادرات في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعة.

وأشار الي أنه  تسهم زيادة الصادرات في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. يمكن أن تؤدي زيادة الإنتاج والتصدير في الصناعة إلى الطلب على اليد العاملة وتعزيز القدرات الإنتاجية للعمال.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعة تعتبر ضرورية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ورفع مستوى التنافسية الوطنية على الصعيدين الإقلي

وأوضح من الناحية البيئية، يمكن أيضًا أن تلعب زيادة الصادرات المصرية في الصناعة دورًا في تعزيز ممارسات الاستدامة والحفاظ على البيئة. من خلال تطبيق معايير بيئية صارمة واستخدام تقنيات نظيفة في عمليات الإنتاج، يمكن تقليل الأثر البيئي للصناعة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استدامة.

وأشار الي أنه علاوة على ذلك، زيادة الصادرات المصرية في الصناعة تعزز الصورة الدولية للبلاد وتزيد من قيمتها كوجهة للاستثمار والتجارة. تعزيز التجارة الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني بين مصر والبلدان الأخرى.

وأكد أنه  يمكن القول إن زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعة لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام. من خلال تعزيز الصادرات، يمكن تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. تعتبر زيادة الصادرات في الصناعة خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومزدهر لمصر في المستقبل. 

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