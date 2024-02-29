محافظ سوهاج يستقبل قافلة صندوق "تحيا مصر" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قافلة "أبواب الخير" من صندوق "تحيا مصر"، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم، محملة بنحو 531 طن مواد غذائية، ليتم توزيعها على 216 ألف مواطن في عدة مناطق بمختلف قرى مراكز المحافظة، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج.

وأكد المحافظ أنه تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كل المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام، وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع المحافظة، موجهًا الشكر لصندوق "تحيا مصر" والقائمين عليه، للتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وتستمر قوافل مبادرة "أبواب الخير" في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5 كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.