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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة سائقين في تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

تصادم
تصادم

أصيب سائقون بإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو “عبد الرحمن م.ي، 20 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز”، وبسبب التخطي الخاطئ له اصطدم بالمواجهة بسيارة ميكروباص قيادة المدعو “احمد ص.ا.ع، 37 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز”.

نتج عن ذلك إصابة كلًا من:" قائد السيارة الأولى بكسر بالساق اليسرى وكدمات بالوجه، وقائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات بالكتف الأيسر والوجه".

وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة سيارة ربع الطريق الزراعى الشرقى مركز شرطة دار السلا محافظة سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج

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