الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضعف المياه بالأدوار العليا في جرجا في هذا التوقيت

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة جرجا السبت الموافق 24 فبراير 2024 في الواحدة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء من نفس الشهر.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه جرجا الجديدة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

على الجانب الآخر، انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تنفيذ 103020 وصلة  مياه شرب بـ181 قرية بسبعة مراكز جارى بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

 وأضافت الشركة في بيان، أن نسبة تنفيذ وصلات مياه الشرب من المتاح بجميع مراكز المحافظة بلغت 92% وأنه جاري الانتهاء من جميع الوصلات فور الانتهاء من تنفيذ كافة الشبكات.

وأشار المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات، إلى أنه تم تنفيذ 14266 وصلة بمركز ومدينة طما وتنفيذ 26020 وصلة بمركز ومدينة المراغة و2223 وصلة بمركز ومدينة ساقلتة و24000 وصلة بمركز ومدينة المنشاة، بالإضافة إلى تنفيذ 13450 وصلة صرف صحي بمركز ومدينة جرجا و8776 وصلة بمركز ومدينة دار السلام و14285 بمركز ومدينة البلينا.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومدينة جرجا الساعة الواحدة محمد صلاح الدين عبد الغفار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مشروعات المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمه

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