"أبوهاشم" يتابع تطوير مستشفى سوهاج

ترأس الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مستشفى سوهاج العام، بحضور اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، وعضو مجلس الأمناء والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والمهندس علي عبدالساتر مدير المشروعات بوزارة الصحة، ولفيف من أعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبوهاشم أنه تمت مناقشة أجندة الاجتماع كاملة وعرض ما جاء بها، والتوصيات التي اتخذها أعضاء المجلس.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل صحة سوهاج سير العمل بالمستشفى، واطمأن على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على المستشفى، كما تأكد من انضباط الفريق الطبي والفني والإداري بالمستشفى، وتوافر الأدوية والمستلزمات وسير العمل بالأقسام المختلفة.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج أعمال التطوير الجارية بالمستشفي، للتأكد من مدى إنجاز العمل بها وفق الجدول الزمني المقرر لها، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال وتذليل كل العقبات.