الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أبوهاشم" يتابع تطوير مستشفى سوهاج

الدكتور أحمد حسن
الدكتور أحمد حسن أبوهاشم

ترأس الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مستشفى سوهاج العام، بحضور اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، وعضو مجلس الأمناء والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والمهندس علي عبدالساتر مدير المشروعات بوزارة الصحة، ولفيف من أعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبوهاشم أنه تمت مناقشة أجندة الاجتماع كاملة وعرض ما جاء بها، والتوصيات التي اتخذها أعضاء المجلس.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل صحة سوهاج سير العمل بالمستشفى، واطمأن على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على المستشفى، كما تأكد من انضباط الفريق الطبي والفني والإداري بالمستشفى، وتوافر الأدوية والمستلزمات وسير العمل بالأقسام المختلفة.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج أعمال التطوير الجارية بالمستشفي، للتأكد من مدى إنجاز العمل بها وفق الجدول الزمني المقرر لها، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال وتذليل كل العقبات.

الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى سوهاج اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة والدكتور حسن محروس والمهندس علي عبد الساتر مدير المشروعات

مواد متعلقة

17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج

وكيل صحة سوهاج يستقبل نقيب أطباء المحافظة ووفدًا من النقابة

محافظة سوهاج تعلن حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار غزيرة

مناقشة الأساسيات العلمية في أمراض القلب بـ"أطباء سوهاج"

"ملك الحلو".. طالب ثانوية يبيع منتجات ألبان أمه فى سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل شكاوى 130 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعى

أزهرية سوهاج تواصل تلقى الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

العناية الإلهية تنقذ عاملا إثر اصطدم دراجة نارية وأتوبيس في سوهاج

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

إصابة 30 طالبًا فى حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية