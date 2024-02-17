السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

خلال 48 ساعة..

17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج

جانب من عمليات زراعة
جانب من عمليات زراعة قوقعة للأطفال

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج لفريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، مساعد وزير الصحة، ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين، استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام بالقاهرة، لافتًا إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفى الهلال، إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى 307 حالات منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرًا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من "الدكتور صلاح خليفة استشاري الأنف والأذن ورئيس القسم بالمستشفى، والدكتور أحمد حسنى استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور سيد احمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير، والدكتور ريمون نسيم، والدكتور ريمون رسمي، أخصائيي جراحة الأنف والأذن، والدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد، والدكتور بترو عماد، والدكتور مينا فوزي، أخصائي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات والتموين الطبي.

بمستشفى الهلال للتأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج زراعة القوقعة الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال الأنف والأذن

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