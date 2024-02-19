"مياه سوهاج" تنفذ عددا من الأنشطة التوعوية لحث النشء على ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنشطة توعوية للأطفال رواد إحدى الملاهى الترفيهى بسوهاج لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائى آمن للأجيال المقبلة، وذلك بحسب ما صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أنشطة التوعية المائية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه

وأضاف أن أنشطة التوعية المائية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، وكذلك لتربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك.

من جانبها، أوضحت اسماء سهيل، مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يتم توعية الاطفال من خلال استخدام المسابقات المائية والألعاب التفاعلية التي منها مسرح العرائس والسلم والثعبان، لحث الأطفال على الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات، وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك توعيتهم بضرورة استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه وفي نهاية الأنشطة التوعوية يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر ثقافة الوعى المائى ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية الدولة والمواطنين معًا.

تفقد محطة مياه السكساكا السطحية

على الجانب الآخر، تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه السكساكا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨٥ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم فيما يقرب من 400 ألف نسمة بمدينة طما وقراها وذلك للاطمئنان على الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة وتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

كما أكد رئيس مياة سوهاج على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لأعمال إصلاح خط انحدار المياه والذى يقوم بربط الخزان الارضى وخزان المياه المناول والتى من المقرر الانتهاء منه فى منتصف مارس القادم بتكلفة تبلغ 3.4 مليون جنيه دون التأثير على تشغيل المحطة وضخ المياه للمواطنين.