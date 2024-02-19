البدء في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 بسوهاج

بدأت الجمعيات الأهلية بسوهاج، فى تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 وذلك مع حلول شهر شعبان، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافي على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فى قرى ونجوع محافظة سوهاج.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، منوهًا أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه من الآن استعدادًا لشهر رمضان المعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان.

وأشار إلى أن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة، حيث تسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة