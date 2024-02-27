الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مركز طما يبحث سرعة إنهاء مشروعات «حياة كريمة» بقرية الرياينة

جريدة الدستور

عقدت المهندسة هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة طما شمال سوهاج، اجتماعا عاجلا لبحث عمل المجلس التنسيقى بين الإدارات لبحث المشكلات والمعوقات التى تواجههم في تنفيذ خطة تطوير الشوارع ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
 
وأوضحت “الشافعى”، أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمركز ومصالح المواطنين أبرزها استعراض التنسيق الكامل بين جميع الإدارات لصالح العمل، ومدى استعداد الجهات المختصة كل جهة حسب تخصصه ومناقشة المعوقات الخاصة بمشروع "حياة كريمة" بقري مدينة طما من خلال  الجهات المعاونة من شركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء والتليفونات وشركة الصرف الصحي وشركة الغاز الطبيعي.

وأضافت رئيس مجلس مدينة طما: تم مناقشة المعوقات الخاصة بمشروع حياة كريمة بقرية "الرياينة" وباقي القرى من خلال جميع الجهات المختصة والعمل على سرعة الإنتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد كما تم التنبيه على السادة رؤساء القطاعات بتجهيز الشوارع التي تم إنتهاء أعمال البنية التحتية لها وذلك استعدادا لرصفها  وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الفرعية.

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وشددت خلال الإجتماع على السادة رؤساء المجالس القروية تكثيف المرور على جميع الشوارع وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة المرور للمواطنين لحين رصفها.

ولفت رئيس المركز على استمرار العمل بجهد  لتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض الواقع بالمركز.

على جانب آخر، قامت الوحدة المحلية بقرية "الرياينة المعلق، في تمهيد وتسوية الطرق والشوارع بدائرة الوحدة بداية من بوابة مدخل الوحدة المحليه بالرياينه المعلق  وقريه الرياينه مرورًا بقريه الجباب  وأيضا طريق مدخل الحلفا بقرية التحرير، بمعدات الوحده المحليه بطما وبمشاركه فنيين التنظيم بالوحدة، موكدين على استمرارية العمل لرفع كفاءة الطرق لحين الانتهاء من اعمال البنية التحتية وما زال العمل مستمراحتى انتهاء من جميع الشوارع.
 

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المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما المبادرة الرئاسية حياة كريمة الاجتماع ت مدينة طما رؤساء المجالس الوحدة المحلية بقرية الرياينة

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