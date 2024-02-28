الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ندوة تثقيفية لـ"مياه سوهاج" لتوعية العاملين بأخطار التعاطي والإدمان

ندوة تثقيفية لـمياه
ندوة تثقيفية لـ"مياه سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان والتعاطي وأضرار المواد المخدرة على الصحة وتأثيرها السلبي على المجتمع.

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب.

 

وأضاف أن الهدف من تلك الندوات رفع وعي العاملين بمخاطر الإدمان وآثاره المدمرة على صحة المدمن نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا.

 

من جانبه، أوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية، أنه تم التعريف بأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١  ولائحته التنفيذية والذى يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وأكد أن توفير بيئة عمل صحية خالية من تعاطى المواد المخدرة ينعكس بشكل إيجابى على تحسين معدلات أداء العاملين وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل أمن ومستقر.
 

وأشارمحمد شحاته منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى مخاطر الإدمان وأضرار المواد المخدرة وكذلك أنواعها  وصورها  وأكد على ضرورة الاهتمام بتوعية وتثقيف العاملين في المنشآت المختلفة حول مخاطر الإدمان والتى تؤثر على سوق العمل والعمال هذا بالإضافة إلى التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتى منها توفير الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة.

 

شركة مياه الشرب الصرف الصح صندوق مكافحة علاج الإدمان مخاطر الأدمان لمواد المخدرة المهندس محمد صلاح الدين

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