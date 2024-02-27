الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المخدرات بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ع.ص" عامل  بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطى بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز  دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين  بدائرة المركز.

 بعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من  أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين  بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حبس قتل سرقة نصب

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