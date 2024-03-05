الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق على شاطئ النيل بجزيرة شندويل فى سوهاج

حريق على شاطئ النيل
حريق على شاطئ النيل بجزيرة شندويل

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بنبات الحلف والهيش على شاطئ النيل بمسافة 3 كيلومترات أمام مزرعة مركز البحوث الزراعية بجزيرة شندويل، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بنبات الحلف والهيش على شاطئ النيل بناحية جزيرة شندويل، وتطاير بعض الشرر إلى داخل المزرعة الخاصة بمركز البحوث، ولم يتسبب في حدوث خسائر.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، حيث استمرت عملية الإخماد والتبريد ما يقرب من 4 ساعات.

الحماية المدنية حريق البحوث الزراعية جزيرة شندويل

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