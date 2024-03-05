حملات أمنية شرسة قبيل شهر رمضان لضبط محتكرى "قوت الغلابة"

شن رجال مباحث التموين حرب شرسة لمحاصرة مافيا السلع الغذائية ومنع احتكارهم لـ"قوت الغلابة"، قبل شهر رمضان بعد تسببهم في رفع الأسعار من خلال تخزين واحتجاز السلع الأساسية "سكر، زيت، أرز، بصل" ثم طرحها في الأسواق بأسعار أزيد من الرسمية.

ضبط ٣ طن من السلع المدعمه قبل تهريبها بالإسماعيلية

كانت البداية عندما قامت مباحث التموين ومراكز الشرطة، بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 3 أطنان من السلع التموينية المدعمة، قبل تهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 20 مخالفة أخرى للمخابز البلدية المدعمة، وذلك في حملة فجرية قامت بها إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين أبوصوير ومباحث التموين؛ بهدف ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، والتأكد من إنتاج المخابز البلدية لخبز مطابق للمواصفات وبالأوزان القانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد لعدم وجود سجل بالمخبز.

ضبط ٤ طن سلع مدعمة قبل تهريبها بالشرقية

كما تمكنت الرقابة التموينية بالشرقية من ضبط 4 أطنان من السلع الغذائية الاستراتيجية (زيت طعام وسمن نباتي)، تم تخزينها داخل مخزن غير مرخص بمركز منيا القمح، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتفتيش داخل جراج سيارات بمنزل المشكو في حقه، تم ضبط كمية كبيرة من الزيوت والسمن النباتي، والتي تقدر بحوالي 4 أطنان، في عبوات مختلفة الأوزان والأصناف دون فواتير تدل على مصدرها، حيث قام المواطن المخالف بشرائها من إحدى شركات إنتاج الزيوت بهدف تخزينها والمضاربة بها بالسوق السوداء بقصد التربح.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مخزن فرع شركة الجملة بمنيا القمح، وتم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا حمل رقم 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، وأيضا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

ضبط 899 طن سلع غذائية تم حجبها بالمحافظات

ومن جانبه واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وأسفرت عن ضبط 749 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (889 طن سلع تموينية أبرزها"125 طن دقيق، 105 طن أرز، 42 طن سكر، 184 طن أعلاف حيوانية" – 67 ألف لتر مواد بترولية – 41 ألف عبوة سجائر).