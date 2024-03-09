السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض التربية الفنية بمعهدي علي بن أبي طالب والفتيات بسوهاج

أزهر سوهاج
أزهر سوهاج

افتتح فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، معرضي التربية الفنية بمعهدي علي بن أبي طالب الإبتدائي والفتيات النموذجي، يرافقه فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية.

وتفقد رئيس المنطقة الأعمال الفنية واستمع فضيلته لشرح الطالبات المشاركات في المعرض وكيفية تعاملهن مع الخامات الفنية لصنع الأعمال متمنيًا لهن المزيد من التفوق والنجاح، كما وجَّه الشكر للقائمين على المعرض الذي أشرف على تنظيمه الدكتور محمود ماهر، موجه عام التربية الفنية بالمنطقة وأسرة التربية الفنية بالمعهدين.

وعلى هامش المعرِض، كرَّم رئيس المنطقة الطالبات المتفوقات والعمال المتميزين، وقام فضيلته بتسليمهم شهادات تقدير وحثهم على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على التفوق والتميز.

وتفقد رئيس المنطقة ووكيلها سير العملية التعليمية بالمعاهد، والمرور على الفصول الدراسية ومتابعة انتظام الدراسة وشرح المعلمين للمناهج، مع مناقشة الطلاب في المقررات الدراسية.

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الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج منطقة سوهاج الازهرية معرضي التربية الفنية معهدي علي بن أبي طالب الإبتدائي والفتيات النموذجي الدكتور محمد حسني مدير عام العلوم العربية والدينية

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