الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة طهطا بسوهاج يستمع لشكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، اللقاء الجماهيرى والذى يتم بصفة مستمرة أسبوعيا، اليوم الثلاثاء، من كل أسبوع لاستقبال المواطنين من أهالى مدينة طهطا، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ بضرورة التواصل مع المواطنين وتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم.

وخلال اللقاء تم استقبال عدد من المواطنين وتم الاستماع إلى طلباتهم ومشاكلهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

 محافظ سوهاج يتفقد معسكر الإيواء بحى الكوثر
من جانبه، أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، والعمل على تلبية طلبات المواطنين، وإمكانية تنفيذها والعمل على حلها وفق اللوائح والقوانين وبأسرع وقت ممكن. 

وتم اللقاء الجماهيرى بمدينة طهطا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبحضور أحمد محمود حسن سكرتير الوحدة المحلية وعبدالمنعم عبدالفتاح حسين أبوخزيم مدير مكتب خدمة المواطنين والعلاقات العامة، وعدد من المواطنين من أهالى مدينة طهطا.

المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا محافظة سوهاج اللقاء الجماهيرى مدينة طهطا اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد معسكر الإيواء بحى الكوثر

صحة سوهاج تنظم 9 قوافل طبية مجانية لخدمة 9 آلاف مواطن

محافظ سوهاج يستقبل قافلة صندوق "تحيا مصر" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

ندوة تثقيفية لـ"مياه سوهاج" لتوعية العاملين بأخطار التعاطي والإدمان

2017 عملية قلب لمرضى غير قادرين بقرى ونجوع سوهاج

مركز طما يبحث سرعة إنهاء مشروعات «حياة كريمة» بقرية الرياينة

إصابة سائقين في تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

جامعة سوهاج: صرف 5.3 مليون جنيه مكافآة للنشر العلمى المتميز

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

البنك المركزى يعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لـ35.311 مليار دولار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟