رئيس مدينة طهطا بسوهاج يستمع لشكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى

ترأس المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، اللقاء الجماهيرى والذى يتم بصفة مستمرة أسبوعيا، اليوم الثلاثاء، من كل أسبوع لاستقبال المواطنين من أهالى مدينة طهطا، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ بضرورة التواصل مع المواطنين وتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم.

وخلال اللقاء تم استقبال عدد من المواطنين وتم الاستماع إلى طلباتهم ومشاكلهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

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من جانبه، أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، والعمل على تلبية طلبات المواطنين، وإمكانية تنفيذها والعمل على حلها وفق اللوائح والقوانين وبأسرع وقت ممكن.

وتم اللقاء الجماهيرى بمدينة طهطا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبحضور أحمد محمود حسن سكرتير الوحدة المحلية وعبدالمنعم عبدالفتاح حسين أبوخزيم مدير مكتب خدمة المواطنين والعلاقات العامة، وعدد من المواطنين من أهالى مدينة طهطا.