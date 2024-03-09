تحصين 110 آلاف رأس ماشية وأغنام في سوهاج خلال 2024

نظمت مديرية الطب البيطري بسوهاج، على مدار الأسابيع الماضية فعاليات الحملة القومية للتسجيل والترقيم وللتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2024، في ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء الأستاذ الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأعلنت المديرية، في بيان لها، أن أعمال الحملة بلغت إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة (85664) رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي وعدد (24526) رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام على مدار الأسابيع السابقة، بنسبة تحقيق تتخطى ال (225%)عن نفس الحملة بالعام السابق.

وأكد الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة سوهاج، فضلًا عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها وتنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائى، بالإضافة إلى مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى لجان التحصينات لتوعية المربيين وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة، بالإضافة إلى الندوات الإرشادية التي تمت، حيث وصل عددها إلى 840 ندوة إرشادية بجميع قرى المحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتقدمت مديرية الطب البيطري بسوهاج بالشكر إلى جميع أطباء إدارة الطب الوقائي بالمديرية وعلى رأسهم الدكتور أحمد صالح عبد ربه، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، وجميع مديري الإدارات الداخلية والخارجية على مستوى المحافظة وكل الأطباء والعاملين بالتسجيل والترقيم والتحصين والإرشاد على مستوى المحافظة، لمجهوداتهم خلال أعمال الحملة القومية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.