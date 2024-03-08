الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

فى يومها العالمى.. رئيس جامعة سوهاج: تحية إجلال وتقدير للمرأة ودورها فى بناء الوطن

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

وجّه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تحية إجلال وتقدير  للمرأة في يومها العالمي، والذى يتم الاحتفال به سنويًا في الثامن من مارس تقديرًا وتتويجًا لدورها في المجتمع، ومساهماتها في مختلف أوجه الحياة.

وقال النعماني إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أن تولى مسئولية الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورًا أساسيًا فى خطة الدولة الشاملة للتنمية، مضيفًا أن المرأة المصرية أصبحت نموذجًا يحتذى به فى جميع المحافل الدولية فـــى شتى المجالات، ونجحت في تقديم رسالتها الإنسانية.

وتوجه النعماني بتهنئة خاصة للمرأة العاملة بجامعة سوهاج ودورها الذي لا يقل أهمية عن دور الرجل في خدمة الجامعة، وتمكينها من مختلف المناصب الإدارية، تأكيدًا على أهمية دورها المؤثر والفعال وقدرتها على العمل في مختلف التخصصات، وكسر الحواجز للوصول إلى النجاح، لترسم لوحة خالدة مشرقة تجمع بين الإرادة والتصميم.

واختتم: "كل عام وأنتن أقوى من كل التحديات والطموحات.. كل عام وأنتن أكثر نجاحًا وأكثر عطاءً، كل عام وأنتن المبدعات".

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