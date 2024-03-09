السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على ديلر أخميم بالمشدد 6 سنوات.. وغرامة 100 ألف جنيه

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج  في حكمها الصادر اليوم السبت عاملا متهما بالاتجار وبيع الشابو المخدر في مركز أخميم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد زين وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث في مركز أخميم مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائه.

تبين من إجراء التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم إصدار إذن من النيابة العامة وعقب ذلك نجحت قوة أمنية في القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج محكمة الشابو مركز أخميم المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ الميثامفيتامين

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