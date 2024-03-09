السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق متهم للمفتى وتأجيل محاكمة آخر فى اتهامهما بقتل مواطن بطهطا

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات  سوهاج المختصة قرارا مساء اليوم، يقضي بإحالة أوراق متهم إلى فضيلة المفتى، وتأجيل الحكم على متهم آخر إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل لاتهامهما بقتل مواطن.

بلاغ بمقتل مواطن في طهطا

كانت قد  تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية وطعنات نافذة بالجسد من أسلحة آلية وبيضاء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فقاما بالترصد له في أحد الأماكن وقاما بإطلاق النار عليه من سلاح آلى.

لائحة الاتهامات

كما وجّه إليه المتهم الثانى عدة طعنات نافذة بالجسد من سلاح أبيض وعندما تأكدا من مصرعه غرقا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات سوهاج فضيلة المفتي مقتل مواطن في طهطا طلقات نارية أسلحة آلية خصومة ثأرية

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