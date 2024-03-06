الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء،  المتهم "م.ا " بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخائر، واستعرض القوة مع المجني عليه "ع.ا"، بأن أطلق النار صوبه بقصد ترويعه وتخويفه وبث الرعب في قلبه بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية الواقعة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر، بأن أطلق النار بقصد ترويعه وتخويف المجني عليهما واستعراض القوة معه وتعدي عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بسبب خلافات بينهما.

وباتخاذ الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت مصادرة السلاح الناري، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد غرامة 5 آلاف جنيه سلاح ناريا ذخائر استعرض القوة المستشار حمدى عبد العزيز

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