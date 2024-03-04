«السلاح فى الغسالة».. تفاصيل إخفاء المتهمين أداة جريمة قتل يمنى بالجيزة (مستندات)

تستعرض«الدستور» نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام 5 أشخاص، بينهم قاصران في قتل يمني الجنسية لسرقته بعد علاقة مشبوهة جمعتهما في شقته بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور.

في هذا التقرير نرصد أقوال المتهمة الخامسة في الواقعة آية رضا محمود يوسف، 24 سنة، عاملة.

س: ملك مَن السلاح الناري المضبوط حوزتك؟

ج: ملك رمضان محمد بليدي

س: هل كنت على علم بقيام المتهم بإخفاء ذلك السلاح داخل (العين) محل سكنك؟

ج: لا أنا أول مرة أشوفه لما جت المباحث.

س: ما قولك في اتهامك من أنك على علم بقيام المتهم بإخفاء السلاح والذخائر في منزلك؟

ج: الكلام ده محصلش أنا والله مكنتش أعرف ده هو طالعه من جوه الغسالة وأنا والله ما جتشي جنب الغسالة من ساعة ما جبتها البيت.

س: ما تفصيل أقوالك حول الواقعة؟

ج: حضر المتهم رمضان إلى منزلي ودلف إلى غرفة النوم وأغلق باب الغرفة، قام خرج عقب مدة تقارب الدقيقتين وكانت حوالي الساعة 5 مساء.

س: ما هو سبب حضوره إليكِ؟

ج: هو جه علشان أنا كلمته يجيني علشان آخد مفتاح الشقة منه علشان ده كان أول يوم أقعد في الشقة، فكنت عايزة آخد منه المفتاح.

ووجهت لها النيابة تهمة إخفاء المنقولات السابقة من أسلحة منها ذخائروفرد خرطوش المملوكة للمجني عليه حسن العبيدي، 50 سنة، مسئول بوزارة الدفاع اليمنية، وحيازة 8 ذخائر طلقات خرطوش، عيار 9 ملل، و7 طلقات عيار 7 ملل، 4 طلقات بندقية آلية ماركة.

جاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهمين "رمضان. م"، 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ"، 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص"، 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع"، 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحًا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.