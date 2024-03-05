الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة كهربائى للمفتى بتهمة قتل زوجته فى القليوبية

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق قضية كهربائي لمفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك كهرباء، بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور أبريل 2024 للنطق بالحكم.

 

إحالة «كهربائى» للمفتى بتهمة قتل زوجته في القليوبية

وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية المتهم ويدعى «محمد.ش.ف» 40 سنة، كهربائي، لمحكمة الجنايات لقيامه بقتل زوجته، إثر قيامه بالتعدي عليها بالضرب بآلات عبارة عن حزام جلدى وكابل كهرباء وقيامه بوضع شريط لاصق على فمها.

في وقت سابق، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل وتظهر عليها آثار ضرب وتعذيب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة.

وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

النيابة العامة حبس قتل وزارة الداخلية جهات التحقيق جنايات شبرا القليوبية كهربائي

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