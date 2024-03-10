الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام البرنامج التدريبي"مهارات التحرير والصياغة الإعلامية" في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

 نظمت محافظة سوهاج من خلال وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، برنامج تدريبي لعدد 22 من العاملين بإدارات العلاقات العامة بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة، والبوابة الإلكترونية للمحافظة، تحت عنوان " مهارات التحرير والصياغة الإعلامية "، استمرت على مدار يومين متتاليين.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أن برنامج التنمية المحلية يهتم بتنفيذ الدورات التدريبية في مختلف المجالات؛ لصقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري جنبا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

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تضمنت الدورة التعريف بالبيان الصحفي، والخبر الصحفي، وقواعد كتابتها والفرق بينهما، وأهمية البيان  الصحفي عن الخبر خاصة في الرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة، ودعم ثقة الجماهير في المؤسسة من خلال البيان الرسمي الصادر عنها، الذي لا يقبل التشكيك، ومتابعة البيان بإصدار بيانات أخرى للرد على استفسارات وتساؤلات الجماهير في أي نقطة من نقاطه، كذا تم التعريف بأهمية الصورة الصحفية، وكيفية اختيار الصور المناسبة التي قد تغني عن آلاف الكلمات.

وافتتح محافظ سوهاج،، معرض " أهلا رمضان " بمدينة أخميم، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بتخفيضات تصل من ٢٠ إلى ٣٠% على السلع المعروضة.

وقام محافظ سوهاج خلال تفقده للمعرض بالإشراف على عملية توزيع السلع الأساسية، خاصة السكر والأرز، للمواطنين المترددين على المعرض الذى شهد إقبالا كبيرا، موجها وكيل وزارة التموين بزيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين خاصة من السلع الاستراتيجية.

برنامج التنمية المحلية التنمية المحلية بصعيد مصر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج محافظة سوهاج موارد البشرية ديوان عام المحافظة

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