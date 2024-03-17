535 محضرًا وجنحة تموينية في حملات مكبرة بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بإحكام السيطرة على الأسواق ومحال البقالة التموينية، شنَّت المديرية حملات متفرقة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، والمهندس عفت رفعت اغابيوس، وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية.

وشنَّت المديرية والإدارات التابعة لها، عددًا من الحملات المكبرة في الأسبوع الماضي على المخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيانها الأسبوعي، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ٥٣٥ جنحة تموينية على مدار الأسبوع الماضي، وجاء بيانها كالتالي (١١٩) محضر نقص وزن، (٨١) محضر مواصفات، (١١٦) محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل، ( ٦٠) محضر نظافة مخبز، وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها بإجماي (٥١٦) فى مجال المخابز، و(١٩) في مجال الأسواق.

يأتى ذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على كل الأنشطة بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابى المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.