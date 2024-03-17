الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات المجاورة يفتح آفاقًا للتنمية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إعادة ترسيم الحدود بين سوهاج، والمحافظات الأربعة المجاورة "الوادي الجديد، البحر الأحمر، وأسيوط، وقنا"، مضيفًا 100 كيلو متر للمحافظة غربا بالظهير الصحراوي، ناحية الوادي الجديد، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار، مما يفتح الأمل لآفاق واسعة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التقسيم الجديد سوف يخدم مشروعات التنمية، واستغلال الثروات الطبيعية.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن قرار الترسيم الجديد راعى احترام الملكيات الخاصة، وأن تكون المدن الجديدة داخل حدود المحافظة الواحدة، كما راعى التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية والتقسيمات الشرطية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على إيجاد قاعدة اقتصادية؛ لإقامة مصانع لتصنيع الحاصلات الزراعية، وكذلك الغابات الشجرية، والتجمعات السكنية والمدن الجديدة، للمساعدة في إعادة توزيع السكان بالمحافظة.

وأضاف اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، أنه بناءً على قرار وزير التنمية المحلية والبروتوكول الموقع مع هيئة المساحة، تم تشكيل لجان فنية بين المحافظة، ومديرية المساحة بسوهاج؛ لإعداد الخرائط النهائية لترسيم الحدود، ووضع العلامات، وتثبيت الحدود الجديدة مع محافظات " قنا، وأسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدَّق على قرار رقم 96 لسنة 2023م،  وذلك بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وموافقة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية؛ لترسيم حدود محافظة سوهاج، بالتنسيق بين المحافظة وهيئة المساحة، وتثبيت الحدود الجديدة، وأعرب أهالي المحافظة عن شكرهم للرئيس السيسي، لتوسعة زمام المحافظة 100 كيلو متر، وفتح آفاق جديدة للتنمية واستصلاح الأراضي، وإقامة مدن عمرانية جديدة.

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