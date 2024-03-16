«للإحلال والتجديد».. خريطة انقطاع المياه ببعض شوارع مدينة سوهاج بدءًا من الغد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن انقطاع المياه ببعض الشوارع بمدينة سوهاج، بحى شرق وحى غرب، فى الفترة من الاحد 17 مارس 2024 حتى الاثنين 1 أبريل 2024، ولمدد لا تزيد عن 4 ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه يتم خلال تلك الفترة إجراء أعمال اللضميات وتنفيذ ابواش حريق ومحابس غسيل بخطوط المياه التى تم احلالها وتجديدها.



واوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشـركة الالكترونى www.scww.com.eg، وإنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

فى سياق متصل، كرم المهندس حسام الزغاوى نقيب المهندسين بسوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، وذلك لمجهوداته فى تحقيق التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والشركة.

وأشار رئيس مياه سوهاج، أنه يتم سنويا تدريب طلاب كلية الهندسة بمحطات وشبكات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بهدف تمكين الطلاب وصقل مهاراتهم العملية هذا بالاضافة الى التعرف على انظمة تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وكيفية تنفيذ المشروعات والأنظمة التكنولوجية الحديثة وانظمة التحول الرقمى المستخدمة فى هذا القطاع.



وتابع رئيس مياه سوهاج، إنه يوجد تعاون مشترك بين الشركة ونقابة المهندسين، فى مجال نشر الوعى المائى من خلال تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية لرواد النقابة لتعريفهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى واستخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك ومخاطر القيسونات والطلمبات الحبشية على الصحة العامة.