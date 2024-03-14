الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يوعى بمبادرة "ازرع" لتسويق المحاصيل فى سوهاج (صور)

مبادرة ازرع
مبادرة ازرع

نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي عبر وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة سوهاج، المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" التي تستهدف زراعة المحاصيل لتقنيات تعمل على زيادة الإنتاجية، وإدخال المحاصيل الجديدة على المجتمع السوهاجي مثل عباد الشمس.

وتعمل المبادرة على توعية المزارعين بصفتهم اهم عنصر بالعملية الزراعية، حيث تم عقد لقاء مع مزراعين مبادرة "ازرع" للمرحلة الثانية خاصة بزراعة وتسويق المحاصيل للعروة الصيفي، وكان الهدف من اللقاء تعريف المزارعين بأهمية إبرام تعاقدات للمحاصيل وأهم فنيات الزراعة لإنتاج محاصيل بجودة، ما يساعد على زيادة الإنتاجية، وبالتالي ينعكس على زيادة الدخل.

شملت ندوات التوعية بالمرحلة الثانية لمبادرة "ازرع" ندوة في قرية بنهو بمركز طما شمال محافظة سوهاج، حضر بها نحو 40 مزارعا، حاضر فيها الدكتور جمال عبدالعزيز، ممثلا عن جانب الهيئة القبطية الإنجلية والتحالف الوطني، وشملت الندوة لقاءت تسويقية عن المحاصيل الصيفية بعد انتهاء الموسم الشتوي، خاصة محصول القمح، والذي كان من محاصيل مبادرة ازرع بمرحلتيها الأولى والثانية.

قال محمد علي، مزارع، من قرية بنهو بمركز طما بمحافظة سوهاج لـ«الدستور»، إنه شارك بالمبادرة وجعلته يشعر بفائدة ذلك، عقب تضاعف الإنتاجية وجودة المحصول.

 وأضاف وحيد إبراهيم، أن المبادرة أدخلت عدة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وسعر مرتفع، منها ما يصلح لصناعة المكرونة.

بينما أدخل عماد وجدي لأول مرة بأرضه، زراعة فول الصويا وعباد الشمس، موجها الشكر لدعم المبادرة واهتمام المتابعين له من معلومات زراعية وتقنية.

كما قال أحمد محمد، مزارع بمركز طهطا، أن ما يفعله التحالف الوطني بمشاريع محافظة سوهاج هو تنمية حقيقية على أرض الواقع، وطفرة تنموية في شتى المجالات الزراعية والخدمية في ربوع المحافظة.

مبادرة ازرع
مبادرة ازرع
مبادرة ازرع
مبادرة ازرع
مبادرة ازرع
مبادرة ازرع
مبادرة ازرع
مبادرة ازرع
وحدة التنمية المحلية القبطية ازرع الهيئه القبطيه الانجليه والتحالف الوطنى

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