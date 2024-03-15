رئيس جامعة سوهاج يشارك في حفل إفطار المجلس الأعلى للجامعات

بحضور وزير التعليم العالي..

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في احتفالية الإفطار الجماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور ايمن عاشور وحرصه على التواصل المستمر مع رؤساء الجامعات فى جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط، وذلك ضمن أجواء رمضانية تسودها المحبة والألفة والود بين جميع المشاركين بالحفل، ومثمنًا الجهود المبذوله في تنظيم هذه الاحتفالية.

وأكد النعماني أن هذا الإفطار هو تقليد سنوي يحرص المجلس علي تنظيمه، والذي بعد بمثابة لقاء الأسرة الواحدة بين كافة رؤساء الجامعات، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية وتدعيم أواصر المحبه، الي جانب انه كان فرصة جيدة لطرح الموضوعات ولتبادل الآراء والافكار فيما يخص العملية التعليمية بين كافة الحضور، داعيًا الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل علي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وفى ختام الحفل تم التقاط عدد من الصور التذكارية مع الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي وجميع المشاركين

فيما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن وضع الجدول الزمني للتشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات (القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام)، والتي جرى إقامتها بحرم المستشفى الجامعى القديم بإجمالى تكلفة بلغ ٤٧٥ مليون جنيه، الي جانب تخصيص مبلغ ٤٠٠ مليون جنبه للأجهزة الطبية المتقدمة و١٢٠ مليون جنيه للفرش غير الطبي من الأثاث المكتبي وغيره، وذلك من هيئة الشراء الموحد، تمهيدًا لافتتاح المستشفى أمام المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة، لتقديم الخدمات الطبية والصحية المُتميزة.

وقال النعماني انه تم انشاء المستشفي بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، وإستلام كافة التراخيص الخاصة به والتي تنص علي ان المبني مخصص للإستخدام الطبي طبقًا لقانون ١٩ لسنه ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية، وطبقًا للرسومات الهندسية المعتمدة، مع الالتزام بكود الجراحات، مضبفًا انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية حيث تم استلام المرحلة الاولي للفرش الطبي بقيمة ٧٨ مليون جنيه، وجاري استلام باقي الأجهزة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان المستشفى تبلغ مساحتها ٣٢٥٠ متر مربع، وتضم ٧ أدوار متكررة سعة ٣٠٠ سرير، ٨ غرف عمليات، ٦٧ سرير عناية مركزة، و٢٨ سرير عناية متوسطة،

و٢٨ ماكينة غسيل كلوي، ١٤٥ سرير إقامة للمرضى، ٣١ عيادة خارجية، مضيفًا انها تضم قسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي ١٢ سرير رعاية قلب، و٤ غرف عمليات قسطرة قلب، كما تضم قسم للأشعة، للعلاج الطبيعي وغرف للعزل، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، وكذلك أقسام للطواريء، والمعامل، والأقسام الخدمية ودور سكني للأطباء والتمريض.