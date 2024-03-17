الأحد 17 مارس 2024
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إنشاء قسم جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب البشري بالجامعة، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة، من خلال أحدث التقنيات الطبية والعلاجية، وذلك تحت إشراف كوكبة علمية من الأطباء الذين يتمتعون بخبرة متقدمة في علاج  مختلف التخصصات بأمراض القلب.

وأكد النعماني، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة تسعي الجامعة باستمرار إلى  بناء منظومة صحية قوية ومستدامة، وذلك تحقيقًا لرؤية الجامعة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية، من أجل تخفيف معاناة المرضي بالقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف النعماني أن القسم يضم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، منوهًا أنه،  مزود بجهاز القسطرة القلبية والشريانية، والمدعوم بعدد كبير من اجهزة رسم القلب وجهاز  ايكو، ويعد الجهاز الأول من نوعه في صعيد مصر وتبلغ تكلفته ٣٠ مليون جنيه، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وأشار الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن قسم أمراض القلب تحتوى على وحدة للرعاية المركزة بالمقر القديم بها ٢٠ سرير، ووحدة اخرى بالمستشفى الجديد بها ١٠ اسرة، وذلك علي مستوي عالي من الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة.

وأوضح  الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس القسم، أن القسم يقدم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، وكذلك الأوردة والشرايين في أماكن الإسعافية والمرضى الداخليين. 

وأشار إلى أن القسم يتخصص في  علاج أمراض القلب التاجية، وأمراض صمامات القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض القلب الخلقية والمكتسبة، وكذلك أمراض التهابات القلب والأوعية الدموية، الي جانب عدد من المجالات الأخري.

حسان النعماني القلب والأوعية بكلية طب البشري الطبية والعلاجية القيادة السياسة معاناة المرضي الجهاز القلبي الوعائي رسم القلب

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