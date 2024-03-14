الخميس 14 مارس 2024
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مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 4 أشقاء مصابين في حادث سير

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن مستشفي سوهاج الجامعي الجديد استقبل ٤ أشقاء مصابين في  حادث سير إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل على طريق نجع الدير البحري بمركز سوهاج، كانت تقلهم خلال توجهم إلى مدرستهم صباحًا، واطمأن عن تواجد كافة الأطقم الطبية والهيئة التمريضية، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لعلاج المصابين.

وشدد رئيس الجامعة على توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات بقسم الطوارئ لعلاج المصابين، الي ان يتم شفائهم وتجاوز تلك المرحلة، مؤكدًا أن جميع المصابين حاليًا حالاتهم الصحية مستقرة.

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن حالات الاصابات الناتجة عن الحادث الذى وقع على طريق نجع الدير البحري التابع لمجلس قروي عرابة أبوالدهب مركز سوهاج، عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور واشباه نزيف بالبطن، وحالتهم جميعًا مستقرة وأمنة.

وأضاف الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجامعي الجديد، أنه تم على الفور إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين، مضيفًا أن بيانات المصابين كالآتي: “ع.م. ف 15 سنة”، “ف.م.ف 14 سنة”، “ع.م. ف 10 سنوات”، “ز.م. ف 7 سنوات”.

كما ينظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، المسابقة الرمضانية الدينية الثقافية للطلاب ذوي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والمعلومات العامة، إلى جانب مسابقة لأصحاب المواهب الفنية، وذلك يوم الإثنين ٢٥ مارس الجاري، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن مثل هذه المسابقات التي تنظمها الجامعة للطلاب ذوي الاعاقة، تسهم في رفع مستويات الطلاب التحصيلية وترسخ العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم ليكونوا على قدر كبير من الثقافة.

وأوضح الدكتور عماد الصونيع، مدير المركز، أن المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم تجري في ستة مستويات، المستوي الأول هو حفظ القرآن كاملًا،  والثاني حفظ ٢٠ جزءًا، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن، والمستوي الرابع  حفظ ربع القرآن، ويضم المستوى الخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس (جزء عم) وهو خاص بالأطفال دون سن الثانية عشرة، مضيفًا أن المسابقة الدينية في حفظ الحديث الشريف تشمل حفظ الأربعين النووية، والمسابقة الثقافية في المعلومات العامة في المجالات المختلفة.

وأشارت الدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز، إلى أنه أخر موعد للتسجيل بالمسابقات يوم السبت الموافق ٢٣ مارس، وفي ختام المسابقات سوف يتم تكربم الفائزبن ومنحهم جوائز مالية، مضيفة أن المسابقات مخصصة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، ويحق للطالب الاشتراك في مسابقة واحدة فقط من المسابقات الثلاثة.

الرعاية الصحية المستلزمات اللازمة الطب البشري كدمات وسحجات لعلاج المصابين

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