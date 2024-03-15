تدريب 50 مساعد خدمات صحية بمستشفيات سوهاج الجامعية

نظَّم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب البشري، بجامعة سوهاج، دورة تدريبية بعنوان "الاحتياطيات القياسية لمكافحة العدوى" بقاعة المهارات بالمستشفى الجامعي القديم، شارك فيها ٥٠ مساعد خدمات صحية بالمستشفى الجامعي القديم، بهدف الحفاظ على سلامة المرضى وذويهم.

وأشار الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إلى أن المستشفيات الجامعية بسوهاج تحرص على الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة في مجال مكافحة العدوى، إلى جانب حرصها على عقد الدورات التدريبية والندوات للهيئات التمريضية بجميع أقسام المستشفيات الجامعية، من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضى، والوصول إلى أفضل رعاية صحية للمريض وأسرته، والذي ينعكس على المجتمع ككل.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن الهدف من الندوة التدريب على طرق مكافحة العدوى لاكتساب التدابير اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، وحماية كل من يكون عرضة لاكتساب عدوى من المرضى أو الفرق الطبية الملازمة.

من جهتها، قالت الدكتورة أسماء حمدون، أستاذة الميكربيولوجيا الطبية ومسئولة التدريب، إن الندوة ناقشت عدة موضوعات، منها تطهير ونظافة الأيدي، الواقيات الشخصية، تعقيم الآلات، الحقن الآمن، نظافة وتطهير البيئة، موجهة الشكر للدكتور الشاذلي صالح، وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشكرا مماثلا للدكتور أحمد فتحي النحاس، مدير عام المستشفيات الجامعية لما قدماه دعما لإنجاح الندوة.

الجدير بالذكر، أن الندوة تضمنت الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لجميع المشاركين.

كما صرَّح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تزويد قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي القديم بأحدث "ميكروسكوبين" في العالم لاستخدامهما في إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء والحول والجفون، مضيفًا أن تلك النوعية من الأجهزة ذات التقنيات الحديثة سوف تخدم البحث العلمي بشكل كبير من خلال تسجيل جميع الإجراءت الطبية لمختلف الحالات بصورة عالية الدقة، وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الجودة لأهالي سوهاج والمحافطات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي إن الميكروسكوبين مزودين بكاميرات عالية الجودة تظهر من خلالها خطوات إجراء العملية على الشاشة، بما يسمح للطبيب بمراقبة خطوات إجراء العملية ومشاهدتها بوضوح، مع إمكانية العودة إلى تفاصيل العملية، موجهًا الشكر للدكتور حسان، رئيس الجامعة، لدعمه اللا محدود لكلية الطب البشري فيما يتعلق بتطوير وتحديث جميع الأقسام العلمية.

وأوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، أن الميكروسكوبات الحديثة تتميز بصورة (HD) عالية الجودة من الناحية البصرية، مع قدرة تخزينية ذاتية لا محدودة، والتي تحسن من أداء الجراح بدرجة أفضل من استخدام الميكروسكوبات التقليدية، مضيفًا أنه يتم إجراء ما يقرب من ٥٠ عملية مياه بيضاء في الأسبوع الواحد بواقع ٢٠٠ حالة شهريًا، بما يسهم بشكل كبير من تسريع الأحداث والقضاء على قوائم الانتظار، والتي تتم تحت مظلة التأمين الصحي للمنتفعين بالخدمة، وعلى نفقة الدولة للفئات الأخرى.

وأشار الدكتور عمرو منير، مسئول التواصل بالقسم، إلى أن غرف العمليات مجهزة لهذه الميكروسكوبات الحديثة، وتم توصيلها على أجهزة تيار غير منقطع لضمان ثبات التيار وتجنب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، بما يضمن استدامة عملها بكفاءة.