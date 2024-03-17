الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة سوهاج تنظم سلسلة من الندوات لتنمية الوعي الأثري لدى الطلاب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، سلسلة من الندوة التثقيفية للطلاب بمختلف الكليات، ضمن مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها وزارة السياحة.

 صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن  سلسلة الندوات التوعوية التي يتم تنظيمها تهدف إلى تنمية الوعي الأثري لدى الطلاب وتعميق الانتماء لوطنهم وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون التى تزخر بهم البلاد، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، والهادفة لرفع الوعى السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع.

 تنشيط السياحة الداخلية كونها أحد مصادر الدخل القومي

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان هذه الندوات  التوعوية تهدف أيضًا الي تنشيط السياحة الداخلية كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولأهميتها في زيادة الشعور بالهوية المصرية، والثقافات المختلفة والمعارف الإنسانية التي عرفتها مصر على مر التاريخ، لافتًا الي انه يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية الآثار وتحت إشراف الدكتور فهيم فتحي عميد الكلية، وذلك بكليات الآداب والاثار والتمريض والزراعة، وجاري عقدها بباقي الكليات خلال الفترة القادمة.

ويحاضر في الندوات كلًا عدد من الاستاذه المتخصصين بقسم الأثار المصرية بكلية الآثار والإسلامية، حيث تضم المحاضرات عددًا من الموضوعات عن أصحاب الحضارة المصرية الحقيقيون، والمعتقدات الخاطئة حول بناة الأهرامات، والديانات المصرية القديمة، كما والتعريف بالتقدم الكبير الذى وصل إليه المصريين القدماء فى مجالات العلوم والفنون، خاصة علم الفلك والهندسة والعمارة، وعلم الطب والصيدلة وإتقانهم لعملية التحنيط باستخدام المواد الكيماوية والطبيعية للحفاظ على الجسم من التحلل، كما تطرقت الندوات لشرح اللغة المصرية القديمة وخطوط الكتابة، وأيضًا المفردات الكلامية المعروفة ومعناها باللغة المصرية القديمة.

خدمة المجتمع حسان النعماني وتعميق الإنتماء تنمية الوعي تنشيط السياحة بناة الأهرامات المصريين القدماء

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