"طب بيطري سوهاج" تسلم الأغنام للأسر الأكثر احتياجا ضمن تطوير الريف المصري

أعلنت مديرية الطب البيطري بـسوهاج، عن الانتهاء من تسليم عدد من رؤوس الأغنام لعدد من المستفيدين بقري مركز المراغة، بعد الكشف الظاهري على الأغنام قبل تسليمها لضمان خلوها من الأمراض المختلفة ومطابقتها لمواصفات التوريد.

وأوضحت المديرية أن توزيع الأغنام يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري وفي اطار العمل التشاركي مع كافه هيئات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري بسوهاج وأحدى الجمعيات الاهلية والممول من مؤسسات المجتمع المدني.

فحص جميع الأغنام المسلمة للأهالي بجهاز السونار

وأكدت المديرية أنها قامت ب لتحديد العشر وتم أخذ عينات دم لضمان خلوها من مرض البروسيلا وترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها وتحصينها ضد مرض" طاعون المجترات الصغيرة".

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبناء علي تعليمات معالي السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إيهاب صابر يوسف - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإشراف الدكتور أحمد حمدي محمد – مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج.

وشارك في تنفيذ الحملة الدكتور أحمد صالح - مدير إدارة الوقاية بالمديرية والدكتورة عبير عكاشة - مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة والدكتور جمال ابو السعود - مدير إدارة الخدمات بالمديرية والدكتور ماهر محمد علي - مدير إدارة المراغة البيطرية وبمشاركة كلا من أحمد جمال عبد الناصر وعلا يوسف - اطباء إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة وأحمد صلاح - طبيب إدارة الخدمات بالمديرية وأحمد مدحت - رئيس قسم الوقاية والتأمين علي الماشية بإدارة المراغة البيطرية وعدد من أطباء وعمال إدارة المراغة البيطرية والمديرية.

ندوة تثقيفية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية

على الجانب الاخر، قامت إدارة الارشاد البيطري بعمل ندوة تثقيفية بالوحدة الصحية بقرية البخايتة - مركز سوهاج حيث تضمنت الندوة الموضوعات الاتية:-

١- أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

٢- مرض حمي الثلاثة أيام

وقد ألقى الندوة الدكتورة بسمه محفوظ، والدكتورة ساره احمد من أطباء قسم الارشاد بالمديرية.