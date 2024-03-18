الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"طب بيطري سوهاج" تسلم الأغنام للأسر الأكثر احتياجا ضمن تطوير الريف المصري

المبادرة
المبادرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بـسوهاج، عن الانتهاء من تسليم عدد من رؤوس الأغنام لعدد من المستفيدين بقري مركز المراغة، بعد الكشف الظاهري على الأغنام قبل تسليمها لضمان خلوها من الأمراض المختلفة ومطابقتها لمواصفات التوريد.

وأوضحت المديرية أن توزيع الأغنام يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري وفي اطار العمل التشاركي مع كافه هيئات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري بسوهاج وأحدى الجمعيات الاهلية والممول من مؤسسات المجتمع المدني. 

فحص جميع الأغنام المسلمة للأهالي بجهاز السونار

وأكدت المديرية أنها قامت ب لتحديد العشر وتم أخذ عينات دم لضمان خلوها من مرض البروسيلا  وترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها وتحصينها ضد مرض" طاعون المجترات الصغيرة".

جاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبناء علي تعليمات معالي السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إيهاب صابر يوسف - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإشراف الدكتور أحمد حمدي محمد – مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج.

وشارك في تنفيذ الحملة الدكتور أحمد صالح - مدير إدارة الوقاية بالمديرية والدكتورة عبير عكاشة - مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة والدكتور  جمال ابو السعود - مدير إدارة الخدمات بالمديرية والدكتور  ماهر محمد علي  - مدير إدارة المراغة البيطرية وبمشاركة كلا من أحمد جمال عبد الناصر وعلا يوسف - اطباء إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة وأحمد صلاح - طبيب إدارة الخدمات بالمديرية وأحمد مدحت - رئيس قسم الوقاية والتأمين علي الماشية بإدارة المراغة البيطرية وعدد من أطباء وعمال إدارة المراغة البيطرية والمديرية.

 ندوة تثقيفية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية

على الجانب الاخر، قامت إدارة الارشاد البيطري بعمل ندوة تثقيفية بالوحدة الصحية بقرية البخايتة - مركز سوهاج حيث تضمنت الندوة الموضوعات الاتية:-
١- أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع.
٢- مرض حمي الثلاثة أيام
وقد ألقى الندوة الدكتورة بسمه محفوظ، والدكتورة ساره احمد من أطباء قسم الارشاد بالمديرية.

مديرية الطب البيطرى بسوهاج رؤوس الأغنام مركز المراغة لأغنام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

بحضور محافظ سوهاج.. المنطقة الأزهرية تحتفل بالذكرى الـ1084 على تأسيس الجامع الأزهر

535 محضرًا وجنحة تموينية في حملات مكبرة بسوهاج

محافظ سوهاج: إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات المجاورة يفتح آفاقًا للتنمية

قذائفه تنطلق مع المغرب.. كورنيش سوهاج يتزين بمدفع رمضان من أيام المماليك

"مرور سوهاج" يكثف تواجده بالشوارع فى رمضان لتحقيق السيولة المرورية

ختام البرنامج التدريبي"مهارات التحرير والصياغة الإعلامية" في سوهاج

افتتاح معرض التربية الفنية بمعهدي علي بن أبي طالب والفتيات بسوهاج

تحصين 110 آلاف رأس ماشية وأغنام في سوهاج خلال 2024

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء